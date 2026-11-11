В Санкт-Петербурге Спас на Крови освобождают от строительных лесов

Храм Спаса на Крови освобождают от строительных лесов спустя 3 года реставрации В Санкт-Петербурге Спас на Крови освобождают от строительных лесов

Москва11 ноя Вести.Храм Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови) освобождают от строительных лесов спустя три года реставрации. Технический директор компании-подрядчика Петр Щедрин в интервью ИС "Вести" рассказал, какие работы уже завершены.

Одна из главных жемчужин фасада Спаса на Крови - мозаика "Распятие" - 40 лет нуждалась в реставрации. Специалисты восстановили утраченные фрагменты, подобрали нужные оттенки смальты.

Здесь в мозаике, кроме стеклянной смальты, присутствует в нимбе перламутр. Это единственное, где я встречаю на улице перламутр в отделке. Этим она и уникальна рассказал директор компании-подрядчика

Восстановили и звездное небо в своде на фасаде - еще одну важную декоративную деталь. Теперь оно вновь сияет золотой смальтой.

Звездное небо состоит из больших бетонных блоков, которые фиксировались на металлический каркас. Сверху заливались бетоном. По бетону сверху уложена золотая черепица. Со временем она начала протекать, из-за этого звездное небо пятнами побежало отметил Щедрин

Сейчас ведется технологическая сушка, леса стоят у западного фасада колокольни уже только для защиты особого температурного режима.

Преображения произошли и внутри храма. Спустя 30 лет хрустальные кресты заняли исторические места на иконостасе. Облик пропавшего после революции убранства сохранила единственная фотография, сделанная Карлом Буллой в 1907 году. Два года назад работу поручили екатеринбургским мастерам-камнерезам. Также на иконостасе появятся эмалевые складни.