Митрополит Павел рассказал о впечатлениях от обретения мощей Дмитрия Донского Митрополит Павел об обретении мощей Донского: это впечатляет каждого человека

Москва1 ноя Вести.Обретение мощей Дмитрия Донского – событие, которое производит впечатление на каждого человека. Это состояние нужно прочувствовать, заявил в беседе с ИС "Вести" митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

По его словам, все участники молебна в честь обретения мощей Дмитрия Донского, который прошел в августе этого года, уходили "одухотворенные и вдохновленные".

Я думаю, на каждого человека это производит впечатление. Это только надо почувствовать и понять, что действительно у нас есть святые, Господь рядом. Господь всегда с нами рядом. Мы только часто от него отворачиваемся и его забываем. Господь все равно продолжает изливать свою божественную благодать отметил митрополит Павел

Он обратил внимание на то, что тело князя Дмитрия Донского оказалось нетленным, что вызывает еще большее удивление.

Удивительное явление. Ведь его тело осталось нетленным. Есть допустим, в алтаре, находится гробница Ивана Грозного, и у него все тело истлело, там осталась часть черепа, а здесь все нетленное. И тело, и одежда – все. Вот такое впечатление, как будто святого совсем недавно положили во гроб. Удивительное происходит добавил митрополит

Мощи Дмитрия Донского обнаружили летом этого года в Архангельском соборе Кремля в ходе реставрационных работ. Из-за того, что просели плиты, и существовала угроза разрушения надгробий захоронений великих князей, специалисты решили демонтировать пол и разобрать кирпичные элементы склепа у южной стены собора. В ходе реставрационных работ были обнаружены три белокаменных саркофага, которые принадлежат захоронениям великого князя Дмитрия Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Жилки.

В Российской православной церкви установили новый праздник, посвященный обретению мощей. Он приходится на 18 августа.