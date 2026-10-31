Храм на колесах подарил прихожанин священнику в Вологодской области

В Вологодской епархии появился храм на колесах Храм на колесах подарил прихожанин священнику в Вологодской области

Москва31 окт Вести.Храм на колесах подарили иерею Антонию Яблокову, настоятелю храма Воскресения Христова в вологодском селе Устье.

Как рассказал отец Антоний в социальной сети "ВКонтакте", небольшой храм своими руками изготовил прихожанин Олег Кощеев.

Всегда хотелось сделать что-то хорошее и доброе для нашего храма, для нашего батюшки – отца Антония рассказал мастер

Внутри храм отделан деревом, также там есть освещение, окно и полочка для икон и богослужебных предметов.

Священник поделился своей радостью с подписчиками и отметил, что теперь может служить литургию в любом селе или деревне.

Иерей Антоний отметил, что нужно обладать смекалкой и находчивостью, чтобы не придумать "такое чудо" и поблагодарил Олега за столь удивительный сюрприз.