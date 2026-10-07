Москва7 окт Вести.Сохранившиеся оригинальные лепные элементы декора из особняка Миллера в Санкт-Петербурге помогут реставраторам воссоздать интерьеры. Об этом говорится в сообщении администрации губернатора города Александра Беглова.

Лепнина была вывезена из пострадавшего особняка в специализированные мастерские города.

После проведения необходимых обмеров с декора сняли силиконовые формы. Они помогут петербургским реставраторам воссоздать интерьеры для дома Миллера говорится в публикации

Беглов обратил внимание, что при помощи современных технологий мастера имеют возможность зафиксировать мельчайшие детали исторических образцов. Это позволяет воссоздать их с высочайшей точностью.

Пожар в особняке Миллера произошел 1 октября. В результате него обрушилась крыша объекта культурного наследия.