Москва2 октВести.Пожар, охвативший здание особняка Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщили 2 октября в МЧС города.
Сообщение о пожаре поступило в четверг, 1 октября, в 20.11 по московскому времени. Загорелся особняк Фердинанда Миллера по адресу Исаакиевская площадь, дом 3. Ранг пожара был повышен до третьего номера.
Горение происходило в неэксплуатируемом здании на площади 2000 кв. м. В примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожар тушили 165 специалистов и 37 единиц техники.
02 октября в 00.40 локализация, отказ номеру 3, ранг пожара понижен до номера 2. В 01.45 ликвидация открытого горения, отказ номеру 2, ранг пожара понижен до номера 1Бис. В 07.53 отказ номеру 1Бис, ранг пожара понижен до номера 1. В 19.38 пожар ликвидированотмечается в сообщении в MAX
О пострадавших информации не поступало. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга проверят подрядчика, занимавшегося реставрацией дома Миллера, построенного в 1872 году.