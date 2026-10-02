Пожар в особняке на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге ликвидирован

Спустя сутки ликвидирован пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге Пожар в особняке на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге ликвидирован

Москва2 окт Вести.Пожар, охвативший здание особняка Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщили 2 октября в МЧС города.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 1 октября, в 20.11 по московскому времени. Загорелся особняк Фердинанда Миллера по адресу Исаакиевская площадь, дом 3. Ранг пожара был повышен до третьего номера.

Горение происходило в неэксплуатируемом здании на площади 2000 кв. м. В примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожар тушили 165 специалистов и 37 единиц техники.

02 октября в 00.40 локализация, отказ номеру 3, ранг пожара понижен до номера 2. В 01.45 ликвидация открытого горения, отказ номеру 2, ранг пожара понижен до номера 1Бис. В 07.53 отказ номеру 1Бис, ранг пожара понижен до номера 1. В 19.38 пожар ликвидирован отмечается в сообщении в MAX

О пострадавших информации не поступало. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга проверят подрядчика, занимавшегося реставрацией дома Миллера, построенного в 1872 году.