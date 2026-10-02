Москва2 окт Вести.Подрядчик, занимающийся реставрацией сгоревшего особняка Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, не имеет опыта комплексного восстановления объектов культурного наследия, в отношении него будет проведена проверка. Об этом ТАСС рассказал председатель городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов.

Подрядчик не из пула Союза реставраторов, то есть это подрядчик, который больше занимался отдельными квартирами, отдельными фрагментами, какой-то комплексной такой работы по объектам культурного наследия… мы навскидку не вспомнили. В отношении него будет возбуждены соответствующие контрольно-надзорные действия сказал чиновник

Что касается продолжения подрядчиком работы на объекте, этот вопрос будет решать собственник здания – компания "ТАС".

Как отметил Михайлов, отношения с собственником конструктивные, поэтому городские власти надеются, что реставрация здания пройдет в оптимальные сроки и без ненужных проволочек.

Пожар в историческом Доме Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге начался вечером 1 октября. Его потушили только утром 2 октября. Объект культурного наследия выгорел, у него обрушилась крыша. По предварительным данным, пожар произошел при выполнении сварочных работ с нарушением требований безопасности.