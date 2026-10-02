Москва2 октВести.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сообщил в MAX, что в ближайшее время специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проведут первичный осмотр сгоревшего особняка Миллера.
В ближайшее время, после получения доступа внутрь здания архитектурного памятника "Особняк Миллера", будет проведен первичный осмотр и дообследование объекта специалистами …, а также подготовлен проект консервационных работсказано в сообщении
По словам вице-губернатора, данный этап займет две недели.
Спустя сутки после возникновения пожара, 2 октября, городское МЧС сообщило о ликвидации пожара в историческом памятнике.
Огонь охватил дом Миллера накануне вечером, 1 октября. Возгорание началось на третьем этаже и быстро перекинулось на соседние этажи, за считанные минуты стихия поглотила весь дом. Сообщалось, что площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Ночью 2 октября огонь перекинулся на соседнее с особняком здание - горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Жильцов пришлось эвакуировать.
Пожар тушили 165 специалистов и 37 единиц техники.