Один человек обратился за жильем в маневренном фонде после пожара в доме Миллера

После пожара в доме Миллера за временным жильем обратился 1 человек Один человек обратился за жильем в маневренном фонде после пожара в доме Миллера

Москва2 окт Вести.После ликвидации пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге за предоставлением городского маневренного фонда обратился один человек, сообщил в MAX вице-губернатор Валерий Москаленко.

Такое помещение было предоставлено.

Помещение предоставлено сказано в публикации

Сообщение о пожаре в доме Фердинанда Миллера по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило в четверг, 1 октября, в 20.11 по московскому времени. Сообщалось, что горение началось на третьем этаже неэксплуатируемого здания и за считанные минуты перекинулось на соседние этажи. Общая площадь возгорания составила 2000 кв. м. Для борьбы с огнем спасатели использовали воду из Невы.

Ночью 2 октября огонь перекинулся на соседнее здание, где на площади 250 кв. м. горела обрешетка кровли. Жильцов пришлось эвакуировать.

В ликвидации огня участвовали 165 специалистов и 37 единиц техники. Ликвидировать возгорание смогли лишь 2 октября.

В ближайшее время специалисты приступят к осмотру здания и подготовят проект консервационных работ.