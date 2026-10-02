На месте пожара в доме Миллера приступили к восстановительным работам

В Петербурге приступили к восстановительным работам после пожара в доме Миллера На месте пожара в доме Миллера приступили к восстановительным работам

Москва2 окт Вести.Городские службы Санкт-Петербурга приступают к аварийно-восстановительным работам после завершения противопожарных мероприятий в здании особняка Миллера в Адмиралтейском районе города, сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Также проведена предварительная оценка последствий инцидента в жилых зданиях, примыкающих к особняку.

В частности, многоквартирный дом, расположенный по адресу Исаакиевская площадь, 5, подключен ко всем коммуникациям, а 12 жильцов дома покинули пункт размещения.

В жилом доме по адресу улица Якубовича, 2 начинается просушка помещений, очистка кровли и чердачных помещений … Поставлена задача оперативно завершить восстановление теплового контура сказано в сообщении вице-губернатора в MAX

Специалисты проверят восстановление системы отопления, а также холодного и горячего водоснабжения.

Сообщение о пожаре в доме Фердинанда Миллера по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило в четверг, 1 октября, в 20.11 по московскому времени. Сообщалось, что горение происходило в неэксплуатируемом здании на площади 2000 кв. м. Спустя 15 минут ранг пожара был повышен до третьего уровня. Для борьбы с огнем спасатели использовали, в том числе, воду из Невы.

В примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожар тушили 165 специалистов и 37 единиц техники.

Спустя сутки, 2 октября, МЧС города сообщило о ликвидации пожара в особняке.