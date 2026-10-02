Особняк Миллера в Санкт-Петербурге законсервируют на зиму после пожара

Особняк Милллера в Петербурге, где был пожар, планируют законсервировать на зиму Особняк Миллера в Санкт-Петербурге законсервируют на зиму после пожара

Москва2 окт Вести.Поврежденный после крупного пожара 1 октября особняк Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга законсервируют к зиме под контролем комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщил председатель комитета Алексей Михайлов, передает ТАСС.

Стены исторического здания, построенного в 1872 году, будут сохранены.

Задача номер один - законсервировать, закрыть контур, закрыть крышу, "увести" его в зиму, чтобы там не накапливались осадки, чтобы была возможность каким-то образом осуществить просушку стен. Потому что стены не предполагается разбирать, они будут сохранены приводятся слова Михайлова

Он отметил, что дом серьезно пострадал. Выгорела внутренняя часть, а также, по предварительным данным, обрушились верхние перекрытия.

Уточняется, что дом Карла Миллера на улице Якубовича, 2 должен быть восстановлен собственником в соответствии с проектной документацией, для этого есть все необходимые обмеры и архивные материалы. При этом утвержденный проект работ должен быть скорректирован с учетом необходимости реставрации поврежденных при пожаре ценных элементов с использованием исторических материалов и технологий.

Ранее сообщалось, что в вечернее время 2 октября пожар в особняке на Исаакиевской площади был ликвидирован. Данных о пострадавших не поступало.