Москва2 окт Вести.В 2025 году часть элементов дома Миллера была вывезена на реставрацию. Об этом ИС "Вести" рассказал искусствовед Владимир Трушковский.

В 2025 году здесь был выполнен проект по приспособлению. Часть элементов комплексной отделки, которая сохранилась, они были все сняты в проекте, часть уже была увезена в реставрационные мастерские, а это говорит о том, что это можно будет восполнить и воссоздать. Здесь были богатые дубовые двери, дубовые панели, этого уже не сохранилось. Но сохранились лепные розетки растительного орнамента на потолке, что я надеюсь, будет все это восполнено в новом проекте отметил искусствовед

Трушковский также отметил, что это большая трагедия для Санкт-Петербурга.

Между тем, власти Петербурга проверят подрядчика, занимавшегося реставрацией Дома Миллера.

Пожар в историческом Доме Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге начался вечером 1 октября. Его потушили только утром 2 октября. Объект культурного наследия выгорел, у него обрушилась крыша. По предварительным данным, пожар произошел при выполнении сварочных работ с нарушением требований безопасности.