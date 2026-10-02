Реставрация дома Миллера в Петербурге может обойтись в 700 млн рублей Гороховская: реставрация особняка Миллера оценивалась в 700 млн рублей

Москва2 окт Вести.Реставрация особняка Миллера в Петербурге, где произошел пожар, может обойтись в 700 млн рублей, как планировали ранее. Об этом заявила ИС "Вести" руководитель службы технического заказчика Елена Гороховская.

Пожар произошел вечером 1 октября. Особняк, построенный по проекту архитектора Фердинанда Миллера в конце XIX века, получил серьезные повреждения.

Причина пожара пока не называется, уточнила Елена Гороховская, поскольку еще идет следствие.

Реставрация оценивалась порядка 700 млн рублей. Она вряд ли изменится. Оценку ущерба, безусловно, будут делать страховые компании. Ремонт, реставрация и приспособления для современного использования велись в соответствии с согласованным проектом и будут продолжены по этой документации отметила Гороховская

По заявлению представителей администрации города, стены исторического здания, построенного в 1872 году, будут сохранены. Особняк планируют законсервировать на зиму.