Горевший особняк Миллера в Петербурге будет восстановлен

Беглов: особняк Миллера в Петербурге восстановят в первозданном виде Горевший особняк Миллера в Петербурге будет восстановлен

Москва23 окт Вести.Исторический особняк Миллера в Санкт-Петербурге, который пострадал при пожаре 1 октября, будет восстановлен в первозданном виде. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

По его словам, реставрационные работы будут вестись в полном соответствии с техническими требованиями и под контролем властей.

Еще до пожара был готов проект восстановления здания. Сохранились чертежи, исторические фотографии, результаты обмеров. Также еще до пожара в реставрационные мастерские вывезли значительную часть исторического лепного декора. Теперь он послужит образцом для реставраторов. Интерьеры воссоздадут, как в первоначальном виде отметил Беглов

Губернатор напомнил, что значительная часть декоративной отделки была утрачена еще в советский период при перепланировке особняка Миллера под многоквартирный дом.

Беглов добавил, что после окончания всех работ петербуржцы впервые увидят полное внутреннее убранство особняка.

Ранее сообщалось, что 1 октября в историческом здании произошел крупный пожар, после которого часть конструкций обрушилась.