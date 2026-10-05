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Пострадавший от пожара особняк Миллера в Петербурге осмотрели с помощью дронов

Горевший в Петербурге особняк Миллера осмотрели с воздуха Пострадавший от пожара особняк Миллера в Петербурге осмотрели с помощью дронов

Москва5 окт Вести.Специалисты провели обследование пострадавшего при пожаре особняка Карла Миллера в центре Санкт-Петербурга с воздуха. Об этом сообщили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.

Проведен визуальный осмотр особняка Карла Миллера с помощью беспилотных авиационных систем. В рамках контрольно-надзорных мероприятий специалисты КГИОП и компании "Технопарк Санкт-Петербурга" выполнили детальную фото- и видеофиксацию особняка сказано в сообщении

Отмечается, что данные лягут в основу первоочередных противоаварийных и консервационных работ.

Объект культурного наследия должен быть восстановлен в соответствии с предметом охраны и проектом, уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в доме Карла Миллера по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило вечером 1 октября. Огонь охватил 2000 квадратных метров. В примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожар тушили 165 специалистов и 37 единиц техники. Спустя сутки, 2 октября, МЧС города сообщило о ликвидации пожара в особняке.