Москва23 июл Вести.В Санкт-Петербурге досрочно реконструировали двухкилометровый участок водопровода — от проспекта Косыгина до реки Оккервиль. Проект рассчитанный до конца 2026 года, был завершен на 5 месяцев раньше срока.

Обновленная сеть обеспечивает качественное водоснабжение для 200 тысяч петербуржцев.

В зоне прямой ответственности этой сети находится свыше 100 социально значимых объектов: 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений отметили в пресс-службе водоканала в МАХ

Старые коммуникации заменены на современные трубы из высокопрочного чугуна и полиэтилена. Новые материалы устойчивы к коррозии и прослужат 100 лет. Также отмечается, что трубы уложены на глубине около двух метров с учетом особенностей петербургского климата.