Усадьба Покровское-Стрешнево была отрезана от коммуникаций перед реставрацией В усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили коммуникации после ремонтных работ

Москва19 июл Вести.Перед реставрацией усадьба Покровское-Стрешнево была отрезана от всех коммуникаций. Об этом ИС "Вести" рассказал директор строительной компании Дмитрий Брыксин.

При внешнем облике XIX веке используются возможности XXI века. Реставрационные работы позволяют не только сохранить исторический облик усадьбы, но и использовать ее для культурных мероприятий.

Было проложено 1,5 километра труб, 15,5 тысяч метров кабеля. Было проложено 2,5 тысяч метров вентиляции. Также было сделано здесь видеонаблюдение, пожарная безопасность полностью приведена в соответствие и звукофикация. Здесь было все в очень плохом состоянии полностью усадьба была отрезана от всех коммуникаций пояснил Брыксин

Также отмечается, что в усадьбу вернулась библиотека, где автор Николай Карамзин, как рассказывают сотрудники, писал свою историю России. Сообщается, что в июне 2026 года реставрация усадьбы была завершена.