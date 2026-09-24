В Эрмитаже рассказали, как сохранить культурные памятники от внешних угроз Пиотровский назвал способ сохранить памятники культуры при внешних угрозах

Москва24 сен Вести.Для сохранения памятников культуры в условиях внешних угроз применяется такой способ реставрации, который не требует проникновения в структуру самого объекта. Речь идет о создании цифровых копий. Подробностями в интервью ИС "Вести" поделился генеральный директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский.

По его словам, реставрация памятников культуры сегодня является очень острой темой в профессиональной среде, так как этот процесс сравним с серьезным научным исследованием.

Самое главное в реставрации, что она должна быть обратима… Мы представили замечательный международный реставрационный проект – это создание цифровых копий основных памятников. Сейчас это мусульманский мир и Африка… есть места, где памятники находятся под угрозой. Создание такого цифрового описания, позволит и реставрировать, и изучать, и восстанавливать, если надо, и представлять ЮНЕСКО на всякие премии и списки, не касаясь самих памятников рассказал Пиотровский

Ранее в Эрмитаже исследовали статую Венеры Таврической при помощи новейших геологических методов, которые впервые применили в музейной практике. Полученные результаты позволили по-новому взглянуть на историю памятника.