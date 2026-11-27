Москва27 нояВести.Панораму "Оборона Севастополя 1854-1856 годов", которая пострадала от удара БПЛА, воссоздаст Студия имени Грекова, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Музея обороны Севастополя.
Отмечается, что на работы по реставрации полотна и здания музея ВТБ выделил 1 млрд рублей.
Реставраторы уже осмотрели здание панорамы, оценили состояние пострадавших несущих конструкций крепления холста и обсудили создание копии панорамы. Им передали архивные материалы, фотоархив и цифровую копию.
Воссозданием полотна и предметного плана панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" займется … творческое объединение военных художников – Студия им. М.Б. Грековаговорится в сообщении
Как рассказала директор музея Татьяна Сарапулкина, работы будут проходить в несколько этапов: сначала – ремонт и реставрация самого здания и кровли, а затем – написание полотна.
Сообщается также, что каркас сохранил свою целостность, его заменять не будут.