Стало известно, кто будет восстанавливать панораму "Оборона Севастополя" Панораму "Оборона Севастополя" воссоздаст Студия имени Грекова

Москва27 ноя Вести.Панораму "Оборона Севастополя 1854-1856 годов", которая пострадала от удара БПЛА, воссоздаст Студия имени Грекова, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Музея обороны Севастополя.

Отмечается, что на работы по реставрации полотна и здания музея ВТБ выделил 1 млрд рублей.

Реставраторы уже осмотрели здание панорамы, оценили состояние пострадавших несущих конструкций крепления холста и обсудили создание копии панорамы. Им передали архивные материалы, фотоархив и цифровую копию.

Воссозданием полотна и предметного плана панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" займется … творческое объединение военных художников – Студия им. М.Б. Грекова говорится в сообщении

Как рассказала директор музея Татьяна Сарапулкина, работы будут проходить в несколько этапов: сначала – ремонт и реставрация самого здания и кровли, а затем – написание полотна.

Сообщается также, что каркас сохранил свою целостность, его заменять не будут.