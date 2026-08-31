Москва31 авгВести.В Севастополе состоялось аппаратное совещание регионального правительства, посвященное вопросам ликвидации последствий атаки ВСУ 28 августа, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
По данным руководителя субъекта, при ударе БПЛА наиболее пострадал дом №12 на улице Героев Подводников.
Установили, что пять квартир здесь выгорели полностью, ряд других повреждены меньше, но все равно последствия серьезныеговорится в заявлении
На текущий момент в доме восстановили холодное водоснабжение, освещение в двух подъездах и газоснабжение в части квартир.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу в результате атаки беспилотников в Севастополе погиб человек, еще несколько жителей пострадали.