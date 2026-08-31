При ударе БПЛА по дому в Севастополе 28 августа выгорели пять квартир

Развожаев привел данные о последствиях удара по дому в Севастополе При ударе БПЛА по дому в Севастополе 28 августа выгорели пять квартир

Москва31 авг Вести.В Севастополе состоялось аппаратное совещание регионального правительства, посвященное вопросам ликвидации последствий атаки ВСУ 28 августа, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

По данным руководителя субъекта, при ударе БПЛА наиболее пострадал дом №12 на улице Героев Подводников.

Установили, что пять квартир здесь выгорели полностью, ряд других повреждены меньше, но все равно последствия серьезные говорится в заявлении

На текущий момент в доме восстановили холодное водоснабжение, освещение в двух подъездах и газоснабжение в части квартир.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу в результате атаки беспилотников в Севастополе погиб человек, еще несколько жителей пострадали.