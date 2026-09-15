В казну Севастополя перейдет имущество оказывающих помощь ВСУ и ГУР Правительство Севастополя включило в казну имущество граждан, поддерживающих ВСУ

Москва15 сен Вести.Правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь Вооруженным силам Украины и разведке Украины. Об этом в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В числе этих лиц: ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус"; ООО "ТБИ"; ООО "КЭТЗ "Сатурн"; ООО "Атлантис-ЛТД"; ООО "Росттрейд"; ООО "Рифер".

Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ и осуществляющие другую деятельность в ущерб безопасности РФ: Кривобоков Андрей; Харченко Евгений и Харченко Светлана; Пискунов Виктор (зять действующего сотрудника ГУР МО Украины); Василенко Елена (супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева).

В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны отмечается в сообщении

Михаил Развожаев поблагодарил задействованные ведомства за слаженную работу по обеспечению безопасности региона.