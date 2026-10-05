Москва5 октВести.За 176 лет в нижней части картины Ивана Айвазовского "Девятый вал" появились пигменты, которые были перекрыты автором при перерисовке полотна. Об этом ИС "Вести" рассказала художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.
Здесь есть нижнее изображение первичное мачты, которое художник перекрыл уже следующим слоем и отказался от него. Но тем не менее те пигменты, которые были включены в эту прорисовку за 176 лет всплыли и проявилисьзаявила Кленова
Ранее в Государственном Русском музее сообщили о рекордных сроках реставрации "Девятого вала". Работы были завершены за четыре месяца.