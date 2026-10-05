Реставратор Кленова объяснила, как картина "Девятый вал" изменилась за 176 лет

Реставратор Кленова рассказала, как изменился "Девятый вал" Айвазовского Реставратор Кленова объяснила, как картина "Девятый вал" изменилась за 176 лет

Москва5 окт Вести.За 176 лет в нижней части картины Ивана Айвазовского "Девятый вал" появились пигменты, которые были перекрыты автором при перерисовке полотна. Об этом ИС "Вести" рассказала художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.

Здесь есть нижнее изображение первичное мачты, которое художник перекрыл уже следующим слоем и отказался от него. Но тем не менее те пигменты, которые были включены в эту прорисовку за 176 лет всплыли и проявились заявила Кленова

Ранее в Государственном Русском музее сообщили о рекордных сроках реставрации "Девятого вала". Работы были завершены за четыре месяца.