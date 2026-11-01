Дубейковская: художники Африки иногда рисуют кофе и ржавчиной вместо краски

Кофе и ржавчина: галеристка объяснила, что заменяет краски художникам Африки Дубейковская: художники Африки иногда рисуют кофе и ржавчиной вместо краски

Москва1 ноя Вести.Африканские художники, которые финансово ограничены и зачастую не имеют масляных красок, используют вместо этого кофе и ржавчину, заявила РИА Новости основатель галереи "Я - Африка" Янина Дубейковская.

Она отметила, что умение творить у африканских художников часто сочетается с нехваткой денег, им приходится искать замену обычным масляным краскам и холсту.

Африканцев отличает свобода выражения, умение творить​​​. Но это связано с финансовыми ограничениями. Например, есть популярное направление, когда разводят использованный кофе и делают из него краски. Мне показывали художника, который счищает ржавчину, все это мешает и пишет большие работы рассказала Дубейковская

Холст африканским художникам иногда заменяют национальные ткани. Картины дополняются бусами, надсечками, коллажами, из-за чего категория воздуха на картинах приобретает особый смысл, пояснила она.

Ранее дочь художника Ильи Глазунова отмечала, что ее мама тайком сдавала кровь, чтобы купить отцу краски.