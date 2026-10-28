Эксперт: главной сложностью при поставках кофе в РФ из Африки остается логистика Эксперт назвал причину сложности поставки настоящего африканского кофе в РФ

Москва28 окт Вести.Доставка кофе из Африки в данный момент очень дорожает из-за сложностей с логистикой. Об этом ИС "Вести" рассказал основатель одной из кофеен в Москве Джэм Бародо Небеский.

По его словам, частично компенсировать издержки могло бы собственное производство кофе.

На мой взгляд, единственная, наверное, серьезная сложность в том, чтобы привезти кофе из Африки на сегодняшний день, заключается в логистике. Логистика очень дорожает по понятным причинам … По крайней мере, это уже свой продукт. То есть производитель – есть производитель. Не надо платить отдельно за готовый продукт производителю, чтобы потом перепродавать его, естественно, с какой-то маржой пояснил основатель кофейни

Отмечается, что причиной является блокировка Ормузского пролива, из-за чего приходится выбирать обходные маршруты для доставки контейнеров с зернами, поэтому аренда земель пока что лучшее решение для культивации кофе.

Ранее сообщалось, что в Гане выделили 400 гектаров земли под российский картофель.