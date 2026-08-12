Эксперт объяснил, стоит ли ждать повышения цен на кофе Эксперт Остапкович: резкого повышения мировых цен на кофе не будет

Москва12 авг Вести.Землетрясение в Колумбии не приведет к резкому повышению цен на кофе. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, такие форс-мажорные явления, как землетрясения, смерчи и ураганы в моменте всегда влияют на уровень цен на сельскохозяйственные продукты. Особенно на те, которые в индивидуальном порядке выращиваются не во многих странах, отмечает эксперт.

Кофе – это не только Колумбия и далеко не Колумбия. Есть страны гораздо сильнее по производству кофейных зерен, чем Колумбия. Наверное, на первом этапе, в моменте цены будут расти. Это так происходит всегда. Предприниматели всегда поднимают цены в связи с форс-мажорными явлениями, но каких-то фундаментальных и космических признаков для мирового повышения цен на кофе сегодня нет. Потому что общий урожай годовой на 2026 год … оценивают довольно позитивно. Но в моменте, да, где-то на месяц-на полтора цены будут повышены сказал эксперт

Также он добавил, что на России это отразится минимально.

Потому что кофе уже на складах есть, закупки произведены, ну, может быть, наши импортеры поднимут немного цены. Но это не капитальный вопрос, никакого резкого удорожания на кофе не будет, если, конечно, не начнется вся эта тряска повсеместно в кофейных странах отметил эксперт

Ранее издание Financial Times сообщило, что землетрясение в Колумбии магнитудой 7,4 привело к прекращению движения на дороге, по которой перевозилось около 60% экспортируемого кофе.