Экспорт кофе из Колумбии нарушен из-за землетрясения Экспорт 60% кофе из Колумбии нарушен по причине мощного землетрясения

Москва12 авг Вести.Землетрясение в Колумбии магнитудой 7,4 привело к прекращению движения на дороге, по которой перевозилось около 60% экспортируемого кофе. Об этом пишет издание Financial Times.

Газета сообщает, что землетрясение произошло недалеко от центра кофейного производства Колумбии, затронув дорогу, по которой проходят поставки из Сан-Хосе-дель-Пальмар в порт Буэнавентура, через который экспортируется большая часть кофе страны.

Землетрясение в Колумбии нарушило движение по дороге, по которой перевозят около 60% кофе, экспортируемого из страны, и прервало работу ключевого тихоокеанского порта говорится в сообщении

Национальная федерация производителей кофе Колумбии заявила, что терминалы в тихоокеанском порту временно приостановили работу, а оползни заблокировали подъездные дороги. При этом отмечается, что экспорт через Карибское море продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли около 250 человек. Президент Колумбии поблагодарил Владимира Путина за слова поддержки в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения