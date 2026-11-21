Кольцо с бриллиантом выжившей пассажирки с "Титаника" уйдет с торгов Бриллиантовое кольцо выжившей пассажирки "Титаника" выставят на аукцион

Москва21 ноя Вести.Кольцо с бриллиантом, принадлежавшее Люси Дафф-Гордон, 21 ноября выставлено на торги аукционного дома Henry Aldridge & Son в Великобритании. Ценность лота значительно возрастает благодаря тому, что кольцо принадлежало одной из самых известных пассажирок "Титаника", чудом пережившей катастрофу лайнера, отмечает The Independent.

Оценка лота составляет 80 тысяч фунтов стерлингов или 105 тысяч долларов (8 миллионов 175 тысяч рублей). Аукцион состоится в городе Девайзес в графстве Уилтшир.

Появление на рынке ювелирных изделий, принадлежавших выжившим пассажирам "Титаника", исключительно редко явление, а продажа на аукционе личного предмета, принадлежавшего столь известному пассажиру и переданного прямым потомком - это почти беспрецедентный случай пояснил представитель аукционного дома Эндрю Олдридж

На протяжении десятилетий семейная реликвия передавалась по наследству. Помолвочное кольцо с крупным бриллиантом было преподнесено Люси Дафф-Гордон. Его происхождение подтверждено сертификатом, выданным Пробирной палатой Бирмингема.

Люси Дафф-Гордон была одним из ведущих британских модельеров конца XIX - начала XX века. Филиалы ее модного дома работали в Нью-Йорке, Чикаго и Париже. Модельер скончалась в 1935 году в возрасте 72 лет. Все эти годы женщину и ее супруга упрекали в том, что они покинули терпящее бедствие судна на лодке вместе с еще десятью пассажирами, в то время как спасательный бот был рассчитан на 40 человек. Леди Дафф-Гордон и ее мужу удалось опровергнуть обвинения в том, что во время эвакуации с "Титаника" они подкупили экипаж.

"Титаник" затонул во время своего первого рейса в водах Северной Атлантики. После столкновения с айсбергом 15 апреля 1912 года лайнер затонул за 2 часа 40 минут. Выжили лишь 712 пассажиров и членов экипажа судна. Число погибших точно не установлено. По разным данным, в списках погибших на "Титанике" от 1495 до 1640 человек.

В апреле 2026 года на аукционе Henry Aldridge & Son спасательный жилет с "Титаника" был продан за 530 тысяч фунтов или 715 тысяч долларов (примерно 60 миллионов рублей по курсу).