Лайнер SS United States, перевозивший Трумэна и Монро, затопят в Атлантике Превосходящий по размерам "Титаник" лайнер SS United States затопят в Атлантике

Москва1 ноя Вести.Американское пассажирское судно SS United States, которое по размерам превосходит легендарный "Титаник", затопят в Атлантике. Соответствующее решение приняли власти округа Окалуса в штате Флорида, пишет The Independent.

По данным издания, судно планируют затопить в Мексиканском заливе во вторую неделю ноября – все будет зависеть от погодных условий на море. Корабль будет покоиться на морском дне на глубине около 55 м, а его верхние палубы окажутся примерно в 18 м от поверхности воды, формируя тем самым искусственный риф, который станет одним из 500 таких в Окалусе.

Океанский лайнер почти три десятилетия простоял у причала на реке Делавэр в Филадельфии, пока защитники природы искали варианты его восстановления. Однако амбициозные проекты по реставрации неоднократно сворачивались из-за высокой стоимости ... В итоге ... суд обязал судно покинуть причал говорится в публикации

В марте 2026 года лайнер отбуксировали в порт Мобил в Алабаме, где специалисты около полугода занимались демонтажем проводки, стекла, пластика и ликвидацией опасных химических веществ, чтобы подготовить корабль к затоплению.

Отмечается, что на реализацию были выделены 10,1 млн долларов, 1 млн долларов из которых потратят на создание музея, посвященного истории лайнера.

Длина SS United States составляет около 305 м, что превышает размеры "Титаника" более чем на 30 м. Пассажирский лайнер мог принять на борт 1 982 пассажира. В первое же плавание в 1951 году корабль установил скоростной рекорд при пересечении Атлантики: он смог развить среднюю скорость выше 66 км/ч, пройдя путь за трое суток, 10 часов и 40 минут. Превзойти этот результат пока не удалось ни одному современному лайнеру.

По данным Oceanographic, среди пассажиров SS United States были американские президенты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди и Билл Клинтон, а также такие культурные деятели, как Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали, Коко Шанель, Марлон Брандо, Джон Уэйн и Грейс Келли.

Ранее сообщалось, что власти США выступили против организации аукциона для продажи более 100 артефактов, извлеченных из обломков "Титаника". Компания RMS Titanic, у которой есть эксклюзивные права на подъем предметов с места крушения лайнера, намерена продать часть артефактов, включая кухонную утварь, предметы декора и личные вещи пассажиров. Однако, по данным Associated Press, план по продаже с аукциона более 100 находок сталкивается с противодействием со стороны американского правительства.