Москва3 ноя Вести.Пассажиры лайнера Odyssey, участвующего в кругосветном "бесконечном круизе" компании Villa Vie, не смогли договориться о покупке судна. Об этом сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на письмо группы пассажиров и членов Совета жителей лайнера.

В письме говорится, что группа пассажиров под названием Sagar Capital в течение двух месяцев вела переговоры о приобретении Odyssey, однако заключить сделку не удалось. По словам члена Совета жителей Пола Монтойи, участники группы были готовы вложить в покупку "значительную сумму". Финансовые обязательства по участию в сделке взяли на себя 169 человек, но собрать необходимую сумму они не смогли.

Компания Villa Vie Residences специализируется на длительных кругосветных круизах, в которых пассажиры могут постоянно жить на борту. Ее основной проект – лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в путешествие в октябре 2024 года. Изначально маршрут был рассчитан примерно на три с половиной года и предусматривал посещение более 425 портов в 147 странах.

Компания продает право на проживание в каютах, в том числе пожизненное, а также предлагает аренду на отдельные отрезки маршрута. Стоимость пожизненного проживания по программе Endless Horizons начинается от $349 999. Некоторые пассажиры ради участия в круизе продавали недвижимость и автомобили.

Согласно предварительному плану, второе кругосветное путешествие лайнера должно было продолжаться до августа 2030 года. В конце октября компания Villa Vie приостановила кругосветное путешествие Odyssey на фоне резкого подорожания топлива.