Москва28 окт Вести.Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который в октябре 2024 года отправился в непрерывное кругосветное путешествие, временно прервал рейс в Камбодже из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, судно оказалось в сложной ситуации в порту Сиануквиля на юго-западе Камбоджи, поскольку оператор не смог оплатить топливо. Его стоимость, как отмечает агентство, выросла в четыре раза с начала конфликта на Ближнем Востоке.

В материале Bloomberg говорится, что сотни резидентов были потрясены распоряжением покинуть судно и сойти на берег.

Основатель компании Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон сообщил, что на момент высадки на борту находились около 200 пассажиров при максимальной вместимости 650 человек. По его словам, компания компенсирует им расходы на временное проживание и транспорт, однако не будет оплачивать выезд из Камбоджи.

Глобальный топливный кризис, о котором на протяжении нескольких месяцев предупреждали руководители американских нефтяных компаний, стал реальностью из-за длительного закрытия Ормузского пролива и сокращения запасов топлива в мире, отмечала ранее газета The Wall Street Journal.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для стабилизации мирового рынка необходимо снять незаконные санкции со всех поставщиков нефти и нефтепродуктов.