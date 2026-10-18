Вэнс оценил масштаб роста цен на бензин в случае ухода ВМС США из Ормуза Вэнс: без военного присутствия США в Ормузе бензин стоил бы втрое дороже

Москва18 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал высокими цены на бензин в стране, но отметил, что они были бы втрое больше, если бы американские ВМС не обеспечивали проход судов через Ормузский пролив. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Цены на бензин слишком высоки. Они были бы в три раза выше, если ВМС США не обеспечивали бы проход нефти и газа из Ормузского пролива. Поэтому если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут заявил Вэнс

По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая - получить от Тегерана обязательство не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая - не допустить мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

Боевые действия начались 28 февраля: США и Израиль стали наносить удары по иранским объектам, на что Иран ответил своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако после этого стороны вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным.

Из-за противостояния Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это важнейший маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, поэтому цены на топливо поднялись в большинстве государств.