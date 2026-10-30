Профессор Коробков отметил динамику цен на бензин в США из-за конфликта с Ираном Эксперт Коробков: цена на бензин в США выросла из-за войны с Ираном

Москва30 окт Вести.Ближневосточный конфликт отразился на ценах на бензин в США. Об этом ИС "Вести" заявил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

В пик обострения конфликта вокруг Ирана цена на бензин в Штатах выросла в полтора раза.

Цена на бензин поднялась в пик войны в полтора раза. Грубо говоря, с 3$ до 4.50$ за галлон. Вследствие последних мер, в том числе сделки с Россией по дизелю, она несколько снизилась, где-то на 50 центов за галлон. Это довольно заметно, но уже не снимает того раздражения избирателей, которое накапливалась в течение последних нескольких месяцев заявил он

Фактор цен крайне важен и для внутриполитической ситуации в США, добавил профессор.

Сейчас все-таки очень важен фактор цен на бензин и связанной с ними инфляции. Инфляция годовая оказалась на уровне 3,6%, и это гораздо выше, чем обещал Трамп, а он обещал ниже 2%. Но несмотря на то, что наблюдается устойчивый экономический рост - 3, 4% рост ВВП, и экономика в хорошем состоянии, это не то, как ее воспринимает большинство населения. Потому что инфляция и прежде всего цены на бензин бьют по карману каждого избирателя, который наблюдает это, подъезжая к бензоколонке сказал эксперт

По словам Коробкова, война с Ираном и события в Персидском заливе, приведшие к росту цен на энергоносители, для США стали и внутриэкономической, и внутриполитической проблемой.