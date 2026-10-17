Трамп ждет снижения цен на бензин после войны с Ираном Трамп считает, что после войны с Ираном бензин станет дешевле

Москва17 окт Вести.После завершения войны против Ирана цены на бензин снизятся и окажутся ниже уровня, который был до начала конфликта. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Кентукки в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

Эта (война. - Прим. ред.) завершится очень скоро. А когда она завершится, стоимость бензина упадет и будет ниже, чем до этого сказал американский лидер

По данным американской автомобильной ассоциации AAA на субботу, галлон бензина (3,78 литра) стоит 4,3 доллара (около 360 рублей). За два дня до начала конфликта США и Ирана цена составляла 2,98 доллара (около 250 рублей). Стоимость дизельного топлива находится на уровне около 6,52 доллара (около 545 рублей) за галлон, что примерно на 2,41 доллара (около 201 рубля) выше, чем годом ранее.

В сентябре глава Белого дома уже заявлял, что война против Ирана скоро закончится, а цены на бензин снизятся.