Круизный лайнер Astoria Grande изменил расписание из-за опасности в Черном море Пассажиров Astoria Grande вместо Сочи привезут в Анталью

Москва28 июл Вести.Лайнер Astoria Grande изменил место конечной остановки круиза, который проходит с 18-го по 28 июля в Черном море. Пассажиров вместо Сочи отвезут в Анталью, сообщает пресс-служба Astoria Grande.

Cудовладелец круизного судна Astoria Grande и генеральный агент по продажам ООО "Судоходная компания "Аквилон" сообщают о получении официальных предупреждений от морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным поясняется в сообщении

Пассажиров доставят в Сочи или другой российский город на самолете. Компания обещает обеспечить сопровождение, трансфер в аэропорт и поддержку до вылета каждого пассажира.

Возвращение пассажиров будет осуществляться за счет генерального агента.