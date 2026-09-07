WSJ: в США растет спрос на участки с эксклюзивным доступом к пляжу

В США начали продавать "пляжные ключи" за сотни тысяч долларов WSJ: в США растет спрос на участки с эксклюзивным доступом к пляжу

Москва7 сен Вести.На острове Мартас-Винъярд в американском штате Массачусетс стали продавать "пляжные ключи", подразумевающие право собственности на участок прибрежной земли, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, на этих участках будет запрещено строительство, но предусмотрен эксклюзивный доступ к пляжу.

При этом цены на "пляжные ключи" растут - в 2025 году доступ к пляжу Куансу стоил 475 тысяч долларов против 200 тысяч в 2003-м, а "ключ" от пляжа Хэнкок вырос в цене до 650 тысяч долларов.

Эксперты в разговоре с изданием также упомянули стремительный рост цен на апартаменты и дома в университетских городках Соединенных Штатов. Там состоятельные американцы скупают жилье вблизи ведущих вузов для своих детей.