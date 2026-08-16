В Стамбуле одинокие мужчины не могут попасть на большинство пляжей

Одиноким мужчинам запретили посещать большинство пляжей в Стамбуле В Стамбуле одинокие мужчины не могут попасть на большинство пляжей

Москва16 авг Вести.Одинокие мужчины и мужские компании без женского сопровождения столкнулись с ограничением доступа на большинство пляжей Стамбула, сообщает РИА Новости.

Подавляющее большинство пляжей на побережье Мраморного моря, в том числе популярные места на Принцевых островах, работают на платной основе.

Посещение пляжей обойдется отдыхающим в 500-1,5 тыс. лир (860-2,6 тыс. руб.) с подорожанием в выходные дни. В стоимость стандартного билета входит аренда шезлонга, зонта и пользование санитарными зонами.

При этом руководство большинства пляжей установило статус "семейных объектов", запретив пропуск одиноких мужчин. К примеру, на крупнейшем острове архипелага - Бююкада - остался лишь один пляж, куда пускают мужчин без спутниц, стоимость входа составляет 900 лир (1,5 тыс. руб.).

С таким же правилом "дрес-скода по парному признаку" мужчины сталкиваются и при входе в ночные клубы Стамбула и других крупных городов Турции.

Ранее на черноморском побережье в Турции был обнаружен беспилотник в боевом снаряжении.