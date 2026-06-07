На одном из итальянских пляжей запретили загорать на полотенцах

На одном из пляжей Италии ограничили использование полотенец На одном из итальянских пляжей запретили загорать на полотенцах

Москва7 июн Вести.Посетителям итальянского пляжа Ла-Пелоза запретили загорать, лежа на полотенцах, пишет "Российская газета".

Отмечается, что теперь разрешается использовать только специальные циновки из соломы или бамбука. За нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере 100 евро.

Как следует из статьи, мера направлена на сохранение окружающей среды – это необходимо для предотвращения постепенной эрозии песчаного покрова пляжей.

Журналисты объясняют, что влажные полотенца удерживают песок. В течение дня таким образом туристы непреднамеренно уносят с пляжа тысячи песчинок. Это, как уточняется, наносит ущерб береговой линии и экосистеме побережья.