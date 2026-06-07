Москва7 июнВести.Посетителям итальянского пляжа Ла-Пелоза запретили загорать, лежа на полотенцах, пишет "Российская газета".
Отмечается, что теперь разрешается использовать только специальные циновки из соломы или бамбука. За нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере 100 евро.
Как следует из статьи, мера направлена на сохранение окружающей среды – это необходимо для предотвращения постепенной эрозии песчаного покрова пляжей.
Журналисты объясняют, что влажные полотенца удерживают песок. В течение дня таким образом туристы непреднамеренно уносят с пляжа тысячи песчинок. Это, как уточняется, наносит ущерб береговой линии и экосистеме побережья.