Отдыхающих с плохим знанием немецкого больше не пустят на пляж в Германии DPA: на пляж в Галле запретили пускать посетителей с плохим немецким

Москва22 июн Вести.Администрация курортного комплекса в городе Галле в Германии запретила пускать на пляж отдыхающих, которые плохо владеют немецким языком. Информацию об этом распространило агентство DPA.

В сообщении сказано, что такое решение было принято после того, как в выходные шефу пляжа Heidebad Матиасу Нобелю пришлось спасать маленького ребенка из глубокой воды.

Мы должны быть уверены, что посетители понимают наши правила рассказал Нобель

По его словам, если на входе на пляж станет понятно, что у человека есть проблемы с пониманием, то решение по допуску примут в индивидуальном порядке. Однако, как он сказал, если люди плохо владеют немецким, но видно, что они понимают правила безопасности на воде, то они могут отдыхать на пляже.

Вместе с тем он уточнил, что эта мера вызвала критику.