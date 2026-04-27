Греция ввела запрет на шезлонги на 251 пляже для защиты экосистемы

Греция запретила шезлонги на сотнях пляжей Греция ввела запрет на шезлонги на 251 пляже для защиты экосистемы

Москва27 апр Вести.Власти Греции радикально обновили правила пользования прибрежными зонами, введя полный запрет на использование лежаков и зонтиков на 251 пляже страны. По информации британского издания The Sun, новая политика направлена на борьбу с чрезмерным туризмом и сохранение природного ландшафта.

Согласно новым правилам, на охраняемых территориях запрещена не только установка коммерческой пляжной мебели, но и любое капитальное строительство: возведение бетонных пирсов, волнорезов и укладка мощеных дорожек. Теперь на этих участках побережья отдыхающие смогут загорать исключительно на собственных полотенцах.

Контроль за соблюдением норм будет осуществляться в том числе с помощью дронов, а нарушителям — как частным лицам, так и владельцам кафе — грозят крупные штрафы.