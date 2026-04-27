Москва27 апрВести.Власти Греции радикально обновили правила пользования прибрежными зонами, введя полный запрет на использование лежаков и зонтиков на 251 пляже страны. По информации британского издания The Sun, новая политика направлена на борьбу с чрезмерным туризмом и сохранение природного ландшафта.
Согласно новым правилам, на охраняемых территориях запрещена не только установка коммерческой пляжной мебели, но и любое капитальное строительство: возведение бетонных пирсов, волнорезов и укладка мощеных дорожек. Теперь на этих участках побережья отдыхающие смогут загорать исключительно на собственных полотенцах.
Контроль за соблюдением норм будет осуществляться в том числе с помощью дронов, а нарушителям — как частным лицам, так и владельцам кафе — грозят крупные штрафы.