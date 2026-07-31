Москва31 июлВести.В аэропорту турецкого города Анталья запретили использовать таблички для встречи туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.
С 31 июля в аэропорту действует система специальных стоек – 13 прозрачных блоков, помеченных буквами от А до М.
Туристические агентства распределили по группам – по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов – по шесть от каждого агентствапоясняет АТОР
Следить за стойками обязаны сами туроператоры. Они же должны не подпускать туда частных встречающих, добавили в администрации.