Новый правила встречи туристов ввели в аэропорту Антальи В аэропорту Антальи запретили таблички для встречающих

Москва31 июл Вести.В аэропорту турецкого города Анталья запретили использовать таблички для встречи туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

С 31 июля в аэропорту действует система специальных стоек – 13 прозрачных блоков, помеченных буквами от А до М.

Туристические агентства распределили по группам – по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов – по шесть от каждого агентства поясняет АТОР

Следить за стойками обязаны сами туроператоры. Они же должны не подпускать туда частных встречающих, добавили в администрации.