ВС разъяснил, когда купленная в браке квартира не делится при разводе ВС: приобретенная в браке квартира не всегда делится при разводе супругов

Москва20 ноя Вести.Квартира, приобретенная в браке, не всегда должна делиться при разводе как совместное имущество супругов. Об этом говорится на сайте Верховного суда России.

В ВС рассказали, что после развода бывший супруг обратился в суд и потребовал признать квартиру, купленную во время брака, совместным имуществом. На само жилье он не претендовал, но хотел добиться выплаты ему половины стоимости квартиры.

Однако его бывшая супруга, являющаяся военнослужащей и участницей специальной военной операции, обратила внимание, что квартира была приобретена по специальной государственной программе обеспечения военных жильем. Кроме того, по ее словам, она самостоятельно выплачивала ипотечный кредит, взятый на покупку квартиры.

Сначала суды признали недвижимость совместно нажитым имуществом и приняли решение о разделе в равных долях. Но женщина не согласилась с соответствующим решением, и разбирательство дошло до Верховного суда.

Коллегия Верховного суда по гражданским делам после рассмотрения материалов дела пришла к выводу, что нижестоящие суды не учли юридически важные обстоятельства, которые позволяют отступить от принципа равенства долей супругов. Так, суды не приняли во внимание нормативное регулирование ипотеки для военных, а также не учли, что после расторжения брака мужчина не выплачивал ипотеку. Кроме того, суды не учли, что супруги являются родителями ребенка-инвалида, который после развода остался с матерью и нуждается в отдельной комнате.

В итоге Верховный суд решил направить дело на новое рассмотрение.