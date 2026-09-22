Бородина подала в суд на психолога Степанову из-за ее ролика о разборе личности

Бородина подала в суд на блогера-психолога Веронику Степанову из-за ее ролика Бородина подала в суд на психолога Степанову из-за ее ролика о разборе личности

Москва22 сен Вести.Российская телеведущая Ксения Бородина подала в суд на блогера-психолога Веронику Степанову из-за ее видеоролика о разборе отношений Бородиной и ее мужа Николая Сердюкова. Об этом сообщила блогер в своем Telegram-канале.

Видеоролик был опубликован во "Вконтакте" 7 месяцев назад. Вероника Степанова сделала разбор личности Сердюкова, подкрепив слова вырезками из различных телешоу, рассказала о предыдущих избранниках Бородиной, а также составила психологический портрет самой телеведущей.

Бородина с … [своим мужем] подали на меня в суд. Им не понравился мой ролик. Защищать меня в суде будет Екатерина Гордон говорится в публикации блогера, которая сопровождается фотографией судебной повестки

Иск подан о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Пара познакомилась летом 2024 года на съемках ТВ-шоу, где Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. Свадьба состоялась в 2025 году.

Первым мужем Бородиной был предприниматель Юрий Будагов (2008 - 2011 гг.), вторым — предприниматель Курбан Омаров (в 2015 - 2021 гг.).