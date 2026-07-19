Уголовное дело возбуждено по факту конфликта жителей Люберец с приезжими

СК возбудил уголовное дело после конфликта жителей Люберец с приезжими Уголовное дело возбуждено по факту конфликта жителей Люберец с приезжими

Москва19 июл Вести.По факту конфликта жителей подмосковных Люберец с приезжими возбуждено уголовное дело о хулиганстве, доклад о ходе расследования будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для реакции правоохранителей стали жалобы граждан в социальных сетях на отсутствие должного правопорядка в одном из ЖК.

Сообщается о систематических конфликтах с участием приезжих в одном из жилых комплексов в Люберецком районе…. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования говорится в сообщении СКР в мессенджере MAX

Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате ведомства.