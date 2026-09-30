Москва30 сенВести.В Московской области возбудили уголовное дело в отношении треш-блогера по статье об истязании. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
Ранее в одной из программ на федеральном канале сообщалось, что блогер из Сергиева Посада снимал провокационный контент.
Отмечается, что он снимал с женщиной ролики, в том числе унизительного характера, после чего публиковал их в интернете. В эфире также озвучены факты применения физической силы данным мужчиной в отношении двоих детейотмечается в сообщении
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.