Треш-блогер унижал женщину в Подмосковье, в ЦА СК представят доклад о ходе дела

В ЦА СК представят доклад о подмосковном треш-блогере, который унижал женщину Треш-блогер унижал женщину в Подмосковье, в ЦА СК представят доклад о ходе дела

Москва30 сен Вести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ представят доклад по информации о противоправной деятельности треш-блогера в Московской области. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

В одной из программ на федеральном канале сообщалось о блогере из Сергиева Посада, который снимал провокационный контент.

Мужчина записывал ролики с женщиной, в том числе унизительного характера, и публиковал их в интернете. В эфире также озвучены факты применения физической силы блогером в отношении двоих детей.

В целях проверки озвученных доводов Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту истязания (ст. 117 УК РФ) отмечается в сообщении

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, а также по доводам программы.