В Москве отец обвинил 13-летнюю дочь в "совращении" его друга-педофила МК: отец обвинил свою дочь в совращении друга, назвав ее "дрянью"

Москва11 ноя Вести.В Москве над 13-летней девочкой надругался приятель отца, папа обвиняет в произошедшем дочь.

Как пишет MK.RU, после развода школьница осталась жить с 40-летним отцом и его сожительницей. Родитель обещал ребенку "сладкую жизнь" - готов был лояльно относиться к учебе и задаривать подарками, но реальность оказалась куда печальнее. Подробностями своего нового быта девочка поделилась со своей младшей сестрой, которая осталась жить с мамой.

Девочка … рассказала, (что) пару раз оставалась дома наедине с другом своего отца, который совершал с (ней) всякие непотребства сказано в публикации

Узнав от ребенка "красочные" подробности жизни дочери, ее мать обратилась в полицию. На горе-родителя завели уголовное дело, а сама девочка впала в депрессию - испытывает трудности с учебой и рисует картинки со сценами насилия.

В материале уточняется, что отец несовершеннолетней, узнав о произошедшем, стал защищать приятеля: он назвал дочь "дрянью" и обвинил ее в совращении друга.