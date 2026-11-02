Песков: новых гуманитарных операций по примеру Алешек пока не планируется

В Кремле ответили, ожидаются ли новые гуманитарные операции по примеру Алешек Песков: новых гуманитарных операций по примеру Алешек пока не планируется

Москва2 ноя Вести.Россия пока не планирует проводить новые гуманитарные операции по примеру миссии в Алешках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что каждый подобный случай требует отдельного рассмотрения.

Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив сказал Песков

Он также добавил, что в каждом отдельном случае интересы граждан, безопасность и гуманитарное обеспечение "будут ставиться во главу".

Ранее завершилась гуманитарная миссия в Алешках и окончился режим тишины. В город были доставлены продовольствие, медикаменты, средства гигиены и топливо. Жители, желавшие покинуть населенный пункт, получили такую возможность.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о соблюдении обязательств в ходе режима тишины в зоне гуманитарной операции. Он действовал с 27 октября по 1 ноября.