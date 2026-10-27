Москва27 окт Вести.Гуманитарная помощь для жителей города Алешки Херсонской области сформирована при участии Мелании Трамп - супруги президента США Дональда Трампа, сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Скажем только о том, что включено в объем или в пакет гуманитарной помощи, которая собрана, скомплектована с помощью супруги Дональда Трампа Мелании Трамп, которая тоже включилась в эту работу. Это средства гигиены, это, естественно, средства для санитарно-технических потребностей, продукты питания, одежда, топливо