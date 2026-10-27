Сальдо: гумпомощь рассчитана на большее число людей, чем осталось в Алешках

Сальдо: объем гумпомощи рассчитан на большее число людей, чем живет в Алешках Сальдо: гумпомощь рассчитана на большее число людей, чем осталось в Алешках

Москва27 окт Вести.Объем гуманитарной помощи, поставляемой в населенный пункт Алешки Херсонской области, рассчитан на большее число людей, чем сейчас проживает в городе. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, груз уже скомплектован и готов к транспортировке.

Это средства гигиены, это, естественно, средства для санитарно-технических потребностей: продукты питания, одежда, топливо. И объем этот рассчитанный из количества большего, чем сегодня сейчас есть и продолжают оставаться и жить в городе Алешки сказал Сальдо

В районе Алешек с 4 часов утра вторника действует "режим тишины" для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.