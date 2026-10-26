13:42 26 октября 2026Сергей КузнецовСиловые структурыМО: ВС РФ ежедневно очищают дороги к Алешкам от мин-ловушек и взрывных устройствМО: ВС РФ ежедневно очищают дороги к Алешкам от мин-ловушек и взрывных устройствСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеЗеленский захотел сохранить армию в 800 тысяч военных на Украине11:38 Дмитриев: Маск и Зеленский преследуют разные цели03:09 СМИ: Украина повела себя слишком самоуверенно, полагаясь лишь на Starlink02:03 Вучич: "Студенческий список" введет санкции против России00:25 Киев не согласится на нейтральный статус и сокращение ВСУ, заявил Зеленский22:32 25 октЗеленский назвал требования Украины на переговорах с РФ в ноябре22:20 25 октМаск заявил, что опасается ударов по спутникам Starlink17:47 25 октЗахарова удивилась, куда делся пацифизм Макаревича15:27 25 октСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация26.10.2026