13:42 26 октября 2026 Сергей Кузнецов Силовые структуры

МО: ВС РФ ежедневно очищают дороги к Алешкам от мин-ловушек и взрывных устройств МО: ВС РФ ежедневно очищают дороги к Алешкам от мин-ловушек и взрывных устройств