Москва21 октВести.Норвегия и Финляндия стали новыми участниками мирного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев: это Норвегия, Финляндия. Премьер-министр Норвегии и [президент Финляндии Александр] Стубб от Финляндии. Они новые участники этого процессасказал он в эфире одного из федеральных каналов
Песков подчеркнул, что Москва будет смотреть, смогут ли Осло и Хельсинки внести конструктивный вклад в украинское урегулирование.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере приняли участие во встрече главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом в Осло.
Песков отмечал готовность Москвы дать положительную оценку участию Стубба в урегулировании на Украине, если его вклад будет конструктивным. Пресс-секретарь российского лидера также не исключал, что Уиткофф вернется в столицу Норвегии после переговоров в Санкт-Петербурге, а затем может снова посетить Россию.