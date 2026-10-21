Песков: Норвегия и Финляндия – новые участники мирного процесса по Украине

В Кремле назвали двух новых участников процесса по урегулированию на Украине Песков: Норвегия и Финляндия – новые участники мирного процесса по Украине

Москва21 окт Вести.Норвегия и Финляндия стали новыми участниками мирного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев: это Норвегия, Финляндия. Премьер-министр Норвегии и [президент Финляндии Александр] Стубб от Финляндии. Они новые участники этого процесса сказал он в эфире одного из федеральных каналов

Песков подчеркнул, что Москва будет смотреть, смогут ли Осло и Хельсинки внести конструктивный вклад в украинское урегулирование.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере приняли участие во встрече главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом в Осло.

Песков отмечал готовность Москвы дать положительную оценку участию Стубба в урегулировании на Украине, если его вклад будет конструктивным. Пресс-секретарь российского лидера также не исключал, что Уиткофф вернется в столицу Норвегии после переговоров в Санкт-Петербурге, а затем может снова посетить Россию.